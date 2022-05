Agli oligarchi russi sequestrati 10 miliardi di euro in Europa, il 20% solo in Italia: l’ipotesi (complicata) di usare ville e yacht per risarcire Kiev (Di domenica 29 maggio 2022) I sequestri Agli oligarchi russi in Italia per effetto delle sanzioni europee contro la russia per l’invasione in Ucraina potrebbero contribuire per almeno un quinto del totale nel Vecchio continente a risarcire Kiev dai danni provocati dalla guerra. L’idea che la Commissione Ue sta portando avanti è quella di confiscare i beni sequestrati dall’inizio del conflitto, che finora ammonterebbero a quasi 10 miliardi di euro in beni e conti correnti, legati a 1.093 personaggi. Per Bruxelles però la strada non è semplice, come spiegano Federico Fubini e Florenza Sarzanini sul Corriere della Sera, visto che l’Ue si ritrova a combattere una guerra anche economica «ambigua e asimettrica». Da un lato ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) I sequestriinper effetto delle sanzionipee contro laa per l’invasione in Ucraina potrebbero contribuire per almeno un quinto del totale nel Vecchio continente adai danni provocati dalla guerra. L’idea che la Commissione Ue sta portando avanti è quella di confiscare i benidall’inizio del conflitto, che finora ammonterebbero a quasi 10diin beni e conti correnti, legati a 1.093 personaggi. Per Bruxelles però la strada non è semplice, come spiegano Federico Fubini e Florenza Sarzanini sul Corriere della Sera, visto che l’Ue si ritrova a combattere una guerra anche economica «ambigua e asimettrica». Da un lato ...

