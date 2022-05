(Di domenica 29 maggio 2022). Hasottratto laad una guardia giurata poi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune persone davanti ad un bar. E’ successo a, in Via Rosselli. A pochi minuti dalla mezzanotte.: arrestato l’uomo che hatoal bar I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno ricostruito quanto accaduto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Teleclubitalia.it

... Frattaminore, Frattamaggiore, Casalnuovo di Napoli, Cardito, Caivano,, Quarto, Calvizzano, Crispano) minacciarono di restituire le fasce tricolore. L'afa è in, il mistero del lezzo ...... Frattaminore, Frattamaggiore, Casalnuovo di Napoli, Cardito, Caivano,, Quarto, Calvizzano, Crispano) minacciarono di restituire le fasce tricolore. L'afa e' in, il mistero del lezzo ... Agguato a Qualiano, prima ruba pistola a vigilante poi spara all’impazzata fuori al bar: preso Far West a Qualiano, in provincia di Napoli dove, poco dopo la mezzanotte, un uomo è arrivato davanti a un bar in via Rosselli e ha esploso almeno 8 colpi di postola. Cinque sono i ragazzi raggiunti i ...