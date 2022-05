Afghanistan, la protesta delle donne di Kabul: chiedono di riaprire le scuole femminili. L’intervento dei miliziani blocca la marcia (Di domenica 29 maggio 2022) Decine di donne hanno protestato a Kabul chiedendo “pane, lavoro, libertà”. Sfidando i talebeni, hanno rivendicato il diritto all’istruzione femminile, dopo che il regime afghano ha disposto la chiusura delle scuole secondarie femminili nel paese. “L’istruzione è un mio diritto. Riaprite le scuole” gridano le manifestanti (si stima una cinquantina di persone), molte con il viso coperto come recentemente imposto dai fondamentalisti, tornati al potere in Afghanistan lo scorso agosto. Le donne sono riuscite a manifestare marciando per alcune centinaia di metri, prima di disperdersi: i miliziani talebani, in abiti civili, raggiunte le dimostranti hanno sequestrato loro i cellulari per impedire che venisse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Decine dihannoto achiedendo “pane, lavoro, libertà”. Sfidando i talebeni, hanno rivendicato il diritto all’istruzione femminile, dopo che il regime afghano ha disposto la chiusurasecondarienel paese. “L’istruzione è un mio diritto. Riaprite le” gridano le manifestanti (si stima una cinquantina di persone), molte con il viso coperto come recentemente imposto dai fondamentalisti, tornati al potere inlo scorso agosto. Lesono riuscite a manifestarendo per alcune centinaia di metri, prima di disperdersi: italebani, in abiti civili, raggiunte le dimostranti hanno sequestrato loro i cellulari per impedire che venisse ...

