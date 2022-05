Afghanistan, giornaliste costrette a condurre col volto coperto – il bel gesto di solidarietà dei colleghi (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il divieto per le donne imposto dai talebani di condurre il tg a volto scoperto, i giornalisti afghani, per solidarietà alle colleghe, hanno deciso di coprire il volto con una mascherina. Se loro non possono lavorare mostrando il loro volto, nessuno lo farà. Chi si stupisce della situazione attuale, o si è perso gli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il divieto per le donne imposto dai talebani diil tg a, i giornalisti afghani, peralle colleghe, hanno deciso di coprire ilcon una mascherina. Se loro non possono lavorare mostrando il loro, nessuno lo farà. Chi si stupisce della situazione attuale, o si è perso gli L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ettore_Rosato : Bisogna essere coraggiose, molto coraggiose per sfidare i talebani in #Afghanistan. Come un gruppo di giornaliste a… - LaStampa : Afghanistan, la sfida delle giornaliste ai taleban: in tv a volto scoperto - Corriere : Afghanistan, la sfida delle giornaliste: a volto scoperto in tv nel primo giorno di divieto - Cazzola123 : Afghanistan, anche le giornaliste costrette ad indossare un velo integrale - La27ora : 'Il mondo guarda altrove, i diritti negati delle donne in Afghanistan non sono all’ordine del giorno' @GiusiFasano… -