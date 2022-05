Aeroporto Grottaglie, Battista: “Valzer di promesse mai realizzate” (Di domenica 29 maggio 2022) È di questi giorni la notizia dell’apertura ai voli civili dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia.Così, mentre sull’Arlotta di Grottaglie si continua a fare annunci, altrove si fanno i fatti.Dai voli spaziali a quelli cargo, passando per improbabili voli charter, da anni assistiamo ad un Valzer di promesse mai realizzate.Il fallimento della politica locale è tutto qui. Taranto resta, come sempre, fanalino di coda.Nessun volo civile, pochissimi treni, l’autostrada ferma a Massafra da sempre.Pur non essendo questa competenza diretta del Sindaco, è innegabile che questa situazione sia figlia della debolezza politica di chi ha amministrato la città.Una città definita “indispensabile” per il sistema-Paese merita quei servizi che a noi tarantini sono sempre stati preclusi.Un Sindaco che vuol lavorare per il bene ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 29 maggio 2022) È di questi giorni la notizia dell’apertura ai voli civili dell’Gino Lisa di Foggia.Così, mentre sull’Arlotta disi continua a fare annunci, altrove si fanno i fatti.Dai voli spaziali a quelli cargo, passando per improbabili voli charter, da anni assistiamo ad undimai.Il fallimento della politica locale è tutto qui. Taranto resta, come sempre, fanalino di coda.Nessun volo civile, pochissimi treni, l’autostrada ferma a Massafra da sempre.Pur non essendo questa competenza diretta del Sindaco, è innegabile che questa situazione sia figlia della debolezza politica di chi ha amministrato la città.Una città definita “indispensabile” per il sistema-Paese merita quei servizi che a noi tarantini sono sempre stati preclusi.Un Sindaco che vuol lavorare per il bene ...

