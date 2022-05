Aereo Ita non risponde al centro radar, ipotesi colpo di sonno dei piloti. Licenziato il comandante (Di domenica 29 maggio 2022) Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattare allarme e preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways, partito da New York alle 16.37 ora locale e diretto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattare allarme e preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways, partito da New York alle 16.37 ora locale e diretto...

Advertising

oknosureddit : L'aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-R… - riri000196 : RT @foresta233: L’aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-Roma: «I due piloti do… - gianluca_bona : RT @Miti_Vigliero: Il volo “Ita” New York-Roma non risponde al centro radar: entrambi i piloti dormono, uno licenziato - BLIND_DATA24 : RT @foresta233: L’aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-Roma: «I due piloti do… - brichiel : RT @foresta233: L’aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-Roma: «I due piloti do… -