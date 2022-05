Aereo Ita non risponde al centro radar, ipotesi colpo di sonno dei piloti. Licenziato il comandante (Di domenica 29 maggio 2022) Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattare allarme e preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways , partito da New York alle 16.37 ora locale e diretto all' aeroporto di ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattare allarme e preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways , partito da New York alle 16.37 ora locale e diretto all' aeroporto di ...

Advertising

HuffPostItalia : Aereo Ita non risponde al centro radar: 'Ipotesi colpo di sonno'. Allarme nei cieli di Francia - infoitinterno : L’aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-Roma: «I due p… - infoitinterno : “I due piloti dormivano”. Il caso dell’aereo Ita che non risponde alla torre di controllo per 10 minuti - Open_gol : Il comandante è stato licenziato, ma nega di essersi addormentato assieme al suo collega e dà la colpa a un'avaria… - Brivido_Nero : RT @Affaritaliani: Choc sul New York-Roma di Ita Airways: i due piloti si addormentano in volo -