Aereo Ita Airways, "il pilota non risponde". Beccato così in cabina: imbarazzo ad alta quota e licenziato (Di domenica 29 maggio 2022) La compagnia Ita Airways ha licenziato il comandante del volo AZ609 del 30 aprile da New York JFK a Roma Fiumicino: il pilota si era addormentato in cabina e non rispondeva alle richieste della torre di controllo mentre l'Aereo stava sorvolando la Francia. Per questo Ita ha aperto una procedura di investigazione interna. L'indagine, informa una nota, "aveva lo scopo di appurare gli accadimenti relativi alla momentanea perdita di comunicazione radio fra la cabina di pilotaggio e gli uffici predisposti al controllo del traffico Aereo, in particolare durante il sorvolo dello spazio Aereo francese. Tale indagine ha portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del Comandante ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) La compagnia Itahail comandante del volo AZ609 del 30 aprile da New York JFK a Roma Fiumicino: ilsi era addormentato ine nonva alle richieste della torre di controllo mentre l'stava sorvolando la Francia. Per questo Ita ha aperto una procedura di investigazione interna. L'indagine, informa una nota, "aveva lo scopo di appurare gli accadimenti relativi alla momentanea perdita di comunicazione radio fra ladiggio e gli uffici predisposti al controllo del traffico, in particolare durante il sorvolo dello spaziofrancese. Tale indagine ha portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del Comandante ...

