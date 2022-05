Addio a Bo Hopkins | il “cattivo” del “Mucchio selvaggio” di Peckinpah | sguardo cinico dell’America

(Di domenica 29 maggio 2022) Bo, interprete dalloferoce diventato famoso vestendo i panni di ladri e furfanti in film come Il, Getaway!, American Graffiti, McKlusky, metà uomo metà odio e Fuga di mezzanotte, è morto ieri (sabato 28 maggio ndr) al Valley Presbyterian Hospital di Van Nuys, nella regione di Los Angeles. L’attore statunitense aveva 84 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua seconda moglie, Sian Eleanor Green, sposata nel 1989, che ha precisato a “The Hollywood Reporter” che il marito era stato ricoverato dopo un attacco di cuore lo scorso 9 maggio. È morto Bo, “il” di Same aria da duro, l’attore ha prestato la sua maschera al volto coriaceo del “villain” di ...

filmpost_it : Bo Hopkins è morto: addio alla star di American Graffiti e Mucchio Selvaggio - Raindog2704 : RT @SkyTG24: Addio a Bo Hopkins, volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte - kitersan : RT @fanpage: Addio a #BoHopkins, storico 'cattivo' del cinema dell'epoca d'oro #MucchioSelvaggio - GramsciAG : RT @fanpage: Addio a #BoHopkins, storico 'cattivo' del cinema dell'epoca d'oro #MucchioSelvaggio - ArrisoPabulo : RT @SkyTG24: Addio a Bo Hopkins, volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte -

approfondimentoa Ray Liotta, i suoi migliori film. FOTO 'È con grande tristezza che annunciamo la morte di Bo'...è stato annunciato sul sito ufficiale dell'attore la scomparsa di Boche ...Si è spento all'età di 80 anni Bo, apparso in 130 film fra cui Il mucchio selvaggio ed American ...Con queste semplici parole è stato annunciato sul sito ufficiale dell'attore la scomparsa di Bo Hopkins che lo scorso 9 maggio era stato colpito da infarto. Classe 1942, Bo Hopkins era nato a ...Bo Hopkins, l’attore noto per aver recitato in classici del cinema come Mucchio Selvaggio, American Graffiti e Fuga di mezzanotte è morto nella giornata di venerdì 27 maggio all’età di 84 anni. The ...