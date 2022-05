Addio a Bo Hopkins, da Il mucchio selvaggio al cattivo di American Graffiti (Di domenica 29 maggio 2022) È morto a 84 anni Bo Hopkins, attore Americano apparso in 130 tra film e serie, tra cui classici come American Graffiti, Il mucchio selvaggio, Killer Elite e Fuga di mezzanotte Bo Hopkins, attore apparso in classici come American Graffiti, Il mucchio selvaggio e Fuga di mezzanotte è morto venerdì 27 maggio all’età di 84 anni. La morte di Hopkins è stata confermata dal suo sito ufficiale, in cui si legge: «È con grande tristezza che annunciamo che Bo è morto. Bo adorava ascoltare i suoi fan da tutto il mondo e sebbene non sia stato in grado di rispondere a tutte le e-mail negli ultimi anni, ha apprezzato ascoltare ognuno di voi». William Hopkins era nato a Greenville ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 29 maggio 2022) È morto a 84 anni Bo, attoreo apparso in 130 tra film e serie, tra cui classici come, Il, Killer Elite e Fuga di mezzanotte Bo, attore apparso in classici come, Ile Fuga di mezzanotte è morto venerdì 27 maggio all’età di 84 anni. La morte diè stata confermata dal suo sito ufficiale, in cui si legge: «È con grande tristezza che annunciamo che Bo è morto. Bo adorava ascoltare i suoi fan da tutto il mondo e sebbene non sia stato in grado di rispondere a tutte le e-mail negli ultimi anni, ha apprezzato ascoltare ognuno di voi». Williamera nato a Greenville ...

