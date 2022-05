Adani: “Juventus unica a poter competere con le big straniere, ma…” (Di domenica 29 maggio 2022) Lele Adani ha parlato dei top club di Serie A. Il Milan è sulla strada giusta ma, a suo avviso, la Juve è l'unica che può competere in Europa Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Leleha parlato dei top club di Serie A. Il Milan è sulla strada giusta ma, a suo avviso, la Juve è l'che puòin Europa

Advertising

infoitsport : Adani ne è sicuro: «Ecco cosa manca alla Juventus per vincere in Europa» - infoitsport : Adani: “Per vincere in Europa alla Juventus manca il gioco” - zazoomblog : Adani: “Juventus unica a poter competere con le big straniera ma…” - #Adani: #“Juventus #unica #poter - infoitsport : Adani: 'Juventus l'unica che può competere con le big europee, ma non gioca come il Napoli' - infoitsport : Adani: “Juventus unica a poter competere con le big straniere, ma…” -