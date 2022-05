Abano Terme | due giovani passeggeri malmenano un controllore sulla banchina della stazione Il video acquisito dai carabinieri

(Di domenica 29 maggio 2022) Duessimi hanno malmenato undi, in provincia di Padova. La scena è stata ripresa da un passeggero, il filmato è a disposizione delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E questa volta c' anche un video a documentarla: un controllore ferroviario stato picchiato a suon di calci e pugni da due ragazzi nella stazione di, nel Padovano . Un episodio che ha ... Abano Terme, due giovani prendono a calci e pugni un controllore Abano Terme, due giovani si scagliano con calci e pugni contro il pubblico ufficiale che si difende: acquisito dai carabinieri il filmato di un passeggero ...