A Villa Filippina grande successo per la manifestazione “Le Ali della Nobiltà” (Di domenica 29 maggio 2022) PALERMO – Sabato 21 e domenica 22 maggio si è svolta la seconda edizione della mostra collettiva di pittura, scultura e artigianato, “Le Ali della Nobiltà” organizzata dall’associazione CreArt Eventi A.P.S di Cinzia Macaluso ed a cura dello storico e critico d’arte Mauri Lucchese, presso Villa Filippina. “È stato un evento straordinario, – racconta Cinzia Macaluso – Villa Filippina ha iniziato a riempirsi di gente proveniente da tutta la Sicilia. Questo gran successo è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le associazioni monrealesi, i contatti, gli enti, le amicizie. È stata una bellissima emozione, ciò ci lusinga dato il grande impegno che abbiamo messo in campo per la riuscita della ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 29 maggio 2022) PALERMO – Sabato 21 e domenica 22 maggio si è svolta la seconda edizionemostra collettiva di pittura, scultura e artigianato, “Le Ali” organizzata dall’associazione CreArt Eventi A.P.S di Cinzia Macaluso ed a cura dello storico e critico d’arte Mauri Lucchese, presso. “È stato un evento straordinario, – racconta Cinzia Macaluso –ha iniziato a riempirsi di gente proveniente da tutta la Sicilia. Questo granè stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le associazioni monrealesi, i contatti, gli enti, le amicizie. È stata una bellissima emozione, ciò ci lusinga dato ilimpegno che abbiamo messo in campo per la riuscita...

