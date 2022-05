A Parigi le istituzioni politiche e sportive hanno perso E non con lo stesso onore del Liverpool

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 maggio 2022) «Ilhala finale di Champions League contro il Real Madrid. Nella serata francese, però, c’è stata un’altra sconfitta, e non ugualmentevole. Non è maturata in campo, è al di fuori dallo Stade de France.le autorità,, responsabili del regolare svolgimento della finale di Champions League» A scrivere è il Paìs, quotidiano spagnolo. Che non si esime dal commentare le immagini vergognose alle quali siamo stati costretti ad assistere, le immagini che provenivano all’esterno dello Stade de France. Una situazione vergognosa raccontata anche da Francesca Leva sul Napolista. «Francia e UEFA non siano state in grado di organizzare adeguatamente il principale evento calcistico dell’anno. Per ora nessuno si assume la ...