A Cerveteri Granarone illuminato di rosso per la Giornata Mondiale Sclerosi Multipla

(Di domenica 29 maggio 2022)– Il Palazzo deldi, luogo simbolo della città etrusca, sede dell’Aula Consiliare, della Biblioteca Nilde Iotti e di numerosi uffici comunali si illumina di. Lunedì 30 maggio, in occasione delladella, l’Amministrazione comunale diinfatti illuminerà dila parete del Palazzo visibile da tutta la città, un gesto simbolico ma fortemente sentito per esprimere sostegno e vicinanza a tutte le persone cone a tutti quei medici e ricercatori che ogni giorno studiano e lavorano nel mondo della Ricerca Scientifica. Commenta l’iniziativa la Consigliera comunale di...

Il Palazzo del Granarone di Cerveteri, luogo simbolo della città etrusca, sede dell'Aula Consiliare, della Biblioteca Nilde Iotti e di numerosi uffici comunali si illumina di rosso. Lunedì 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, l'Amministrazione comunale di Cerveteri infatti illuminerà di rosso la parete del Palazzo visibile da tutta la città, un gesto simbolico ma fortemente sentito per esprimere sostegno e vicinanza a tutte le persone con sclerosi multipla e a tutti quei medici e ricercatori che ogni giorno studiano e lavorano nel mondo della Ricerca Scientifica.