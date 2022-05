A Capri il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: i primi scatti rubati (Di domenica 29 maggio 2022) Il giorno più atteso è arrivato e sono arrivate anche le prime immagini da Capri. scatti rubati, pubblicati dagli invitati al matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli sui social. Per ammirare la coppia in tutta la sua bellezza, dovremo attendere gli scatti dei professionisti ma intanto, grazie alle prime foto della cerimonia, possiamo raccontarvi qualche dettaglio. Delle nozze si sta parlando moltissimo sui social, anche su Twitter, dove va detto, non mancano le critiche alle scelte fatte dalla coppia. Un matrimonio studiato nei minimi dettagli ma, da quello che si vede in questi scatti, gli invitati hanno assistito alla celebrazione, matrimonio con rito civile, in piedi! Non sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Il giorno più atteso è arrivato e sono arrivate anche le prime immagini da, pubblicati dagli invitati aldisui social. Per ammirare la coppia in tutta la sua bellezza, dovremo attendere glidei professionisti ma intanto, grazie alle prime foto della cerimonia, possiamo raccontarvi qualche dettaglio. Delle nozze si sta parlando moltissimo sui social, anche su Twitter, dove va detto, non mancano le critiche alle scelte fatte dalla coppia. Unstudiato nei minimi dettagli ma, da quello che si vede in questi, gli invitati hanno assistito alla celebrazione,con rito civile, in piedi! Non sono ...

Serenere15 : Quindi non sono andati né al matrimonio dell'amico di lui a Roma. Né al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantin… - Methamorphose33 : RT @lockedinajail_: non ludovalli che pubblica foto in costume a Capri mentre è alla cerimonia del matrimonio della sorella - Ro_blonde : @screnni Non io che pensavo fosse a Capri per il matrimonio. Cosa sarà successo?! - Piergiulia6 : @ChiarapisSailor Ma chi vi dice queste fesserie. Per primo lei è andata già a Capri ma non certo per il matrimonio vedete le storie - lockedinajail_ : non ludovalli che pubblica foto in costume a Capri mentre è alla cerimonia del matrimonio della sorella -