365 giorni con Maria: 29 maggio | Un miracolo frutto di tante preghiere (Di domenica 29 maggio 2022) La Madonna del Pilastro appare a una donna sfortunata a causa di una malattia che ha segnato la sua vita, ma che ha sempre il cuore aperto alla fede. Le sue preghiere non restano inascoltate. In questa occasione, la Vergine compie il prodigio per una donna, donandole ciò che davvero desidera. In orazione davanti all’immagine L'articolo 365 giorni con Maria: 29 maggio Un miracolo frutto di tante preghiere proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 29 maggio 2022) La Madonna del Pilastro appare a una donna sfortunata a causa di una malattia che ha segnato la sua vita, ma che ha sempre il cuore aperto alla fede. Le suenon restano inascoltate. In questa occasione, la Vergine compie il prodigio per una donna, donandole ciò che davvero desidera. In orazione davanti all’immagine L'articolo 365con: 29Undiproviene da La Luce di

Advertising

caoscalmo18 : Pioggia, freddo … mi guarderò “365 giorni adesso” Che vuoi fare? - sstillwantyou : una delle cose che non mi spiegherò mai è perché i coreani mettono i sandali 365 giorni l’anno - Salvo1296_ : Grazie per fare soffrire i macachi mattina, pomeriggio e sera 365 giorni all'anno. Hakan 'Cialda Croccante' Calhan… - TonyBee45542695 : @tuttosport 40 mln per un 31enne in scadenza tra 365 giorni... ... mentre quegli stolti degli inglesi ne offrono 6… - hikaruryl : @haruryl non ho bisogno di 365 giorni.. io.. ti amo adesso.. -