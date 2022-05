24h del Nürburgring - Vince l' Audi del Team Phoenix

(Di domenica 29 maggio 2022) Per la sesta volta, Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch e Robin Frijns hanno vinto la 24 Ore del. L'equipaggio diSportha conquistato l'edizione del cinquantesimo anniversario della celebre corsa di durata prendendo il comando attorno alla dodicesima ora, senza poi più abbandonarla fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle dell'#15 troviamo due Mercedes-AMG delGetSpeed, con la #3 davanti alla #4. Momenti cruciali. Sono essenzialmente due i momenti della gara che hanno contribuito a condizionare i risultati finali. Sono due ritiri importanti: il primo episodio ha visto Nicki Thiim, alla guida dell'Aston Martin #90, ritirarsi proprio quando era al comando della gara lasciando via libera alla BMW M4 GT3 di Van Der Linde. Il ...

Advertising

palermo24h : Ecco il cane più vecchio del mondo si chiama Pebbles e ha 22 anni – il Fatto Nisseno - palermo24h : Pace del Mela, si è concluso il progetto sul recupero di olii alimentari usati promosso dal Rotary… - palermo24h : Siracusa, eletta la Direzione provinciale del Pd e approvati i bilanci - palermo24h : Giochi della Chimica, Liborio Ferrara del Mottura ottiene il punteggio più alto in provincia di… - palermo24h : Siracusa. Confronto e dialogo unitario, PD aretuseo supera le divisioni «Eletta la direzione del… -

tgvercelli.it

I dati delle diverse Aziende sanitarie localiLazio. Asl Roma 1: sono 445 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime; Asl Roma 2: sono 433 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime; Asl Roma 3:...... Asl Roma 5 : sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime; Asl Roma 6 : sono 179 i nuovi ... Videogiorno Wimbledon senza punti è un caso, tennisti infuriati. Fognini: "Non gioco. Porto la ... Presentata la divisa di Samantha Profumo per la 24h del Montello: obiettivo raccogliere fondi per la ricerca (Adnkronos) - Sono 1.965 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. I ...Rapporto positivi-tamponi 12,7%. Prosegue il calo dei ricoveri nei reparti di area medica e nelle intensive. Vaccino: nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose ...