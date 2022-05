14 gol in campionato, idea Torino: il sostituto di Brekalo arriva dalla Serie B (Di domenica 29 maggio 2022) Il Torino ha decisamente migliorato il suo score in campionato dall’arrivo di Ivan Juric. Infatti, dalla 17esima posizione e i 37 punti della scorsa stagione, la squadra granata ha migliorato il suo punteggio di 13 punti, arrivando a 50, questo gli ha concesso la parte sinistra della classifica. I tifosi del Torino, però, non sono del tutto contenti. Josip Brekalo, infatti, ha scelto di non vestire la maglia granata la prossima stagione. Il croato, è stato protagonista di numeri sfavillanti: 7 gol e 2 assist in campionato. Per Urbano Cairo, è arrivato il momento di sostituire il giovane diamante di proprietà del Wolfsburg. Strefezza Lecce Torino Secondo Tuttosport, il sostituto ideale del ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) Ilha decisamente migliorato il suo score indall’arrivo di Ivan Juric. Infatti,17esima posizione e i 37 punti della scorsa stagione, la squadra granata ha migliorato il suo punteggio di 13 punti,ndo a 50, questo gli ha concesso la parte sinistra della classifica. I tifosi del, però, non sono del tutto contenti. Josip, infatti, ha scelto di non vestire la maglia granata la prossima stagione. Il croato, è stato protagonista di numeri sfavillanti: 7 gol e 2 assist in. Per Urbano Cairo, èto il momento di sostituire il giovane diamante di proprietà del Wolfsburg. Strefezza LecceSecondo Tuttosport, ille del ...

