“Zodiaco”, il mondo astrologico nel nuovo brano di Michele Bravi (Di sabato 28 maggio 2022) Un uptempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note Michele Bravi, attualmente impegnato nel tour tutto sold out “Live a Teatro”, prodotto da Vivo Concerti, annuncia il suo nuovo singolo “Zodiaco”, fuori da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Disponibile il presave da ora. “Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere”. “Zodiaco” è un uptempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note. L’artista utilizza l’immaginario dei segni ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) Un uptempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note, attualmente impegnato nel tour tutto sold out “Live a Teatro”, prodotto da Vivo Concerti, annuncia il suosingolo “”, fuori da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Disponibile il presave da ora. “Il, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere”. “” è un uptempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note. L’artista utilizza l’immaginario dei segni ...

Advertising

Lopinionista : 'Zodiaco', il mondo astrologico nel nuovo brano di Michele Bravi - InkSonoro : Michele Bravi 'Zodiaco' ? e festeggia il successo del suo ultimo tour da tutto esaurito ?? il mondo astrologico è il… - leehooniepriv : avete proprio la coda di paglia, io iniziai a seguire ilenia zodiaco proprio quando parlò malissimo in un libro di… - EM0GL0BIN4 : RT @fioriamoadesso: michele gasato per zodiaco è la mia cosa preferita al mondo - Giuly281 : RT @fioriamoadesso: michele gasato per zodiaco è la mia cosa preferita al mondo -