Zazzaroni | Inter? Attenzione | si sta preparando qualcosa di molto grosso

(Di sabato 28 maggio 2022)venuto in collegamento telefonico da Parigi nella trasmissione Deejay Football Club, Ivanha commentato così i movimenti di mercato dell': “Perisic voleva andare in...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni e la strana sensazione sull'#Inter - infoitsport : Zazzaroni sul mercato Inter: “Ho la sensazione che stia preparando qualcosa di molto grosso” - SfAnto10 : Para bene dell’Inter Zazzaroni è impazzito, oppure ha bevuto - wesandkiedis : RT @Sho__96: Offerta Inter secondo molteplici fonti: 7 mln + bonus Offerta roma: 5 mln più bonus Zazzaroni: l’offerta della Roma supera que… - Damiano__89 : RT @InterHubOff: ??#Zazzaroni: “Ho la sensazione che l’#Inter stia preparando qualcosa di sorprendente, di molto grosso. Dove si orientano?… -

fcinter1908

Ivanper il Corriere dello Sport MOURINHO IMPERATORE Questa coppa si chiama José. Non Conference League, ma José. José l'allenatore che costringe i suoi a dare tutto, anche l'oltre. José, o Mou, ...Serie A, le previsioni di Caressa su- Sampdoria e Sassuolo - Milan Ecco le previsioni di Fabio Caressa: "- Sampdoria 1; Sassuolo - Milan 2 .completamente d'accordo con il ... Zazzaroni sul mercato Inter: “Ho la sensazione che stia preparando qualcosa di molto grosso” Va all'Inter, ha già comunicato a Mourinho che va all'Inter e lo ha già detto ad Ausilio. Ho la sensazione che stia preparando qualcosa di sorprendente. Mercato Inter So che Lukaku vuole assolutament ...Con gli Spurs – informa Fabrizio Romano sul Guardian – firmerà un contratto biennale. Ma Conte, dopo aver assicurato alla squadra londinese il ritorno in Champions e dopo aver accettato di restare dop ...