WWE: Clash at the Castle sarà il più grande incasso della storia del wrestling (esclusa WrestleMania) (Di sabato 28 maggio 2022) WWE Clash at the Castle sarà un evento storico sotto diversi aspetti. sarà il primo vero grande evento PPV a tenersi nel Regno Unito dopo SummerSlam del 1992. Ha battuto il record della WWE per il maggior numero di fan che si sono registrati per la prevendita dei biglietti rispetto a qualsiasi altro evento della storia, compresa WrestleMania ma i record non finiscono qui. Il noto autore della Newsletter del wrestling Observer Dave Meltzer ha scritto nell’ultima edizione che l’evento del 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff è stato un successo in termini di vendite iniziali dei biglietti: ne sono stati venduti poco più di 40.000 nella prima settimana, dopo averne venduti 30.000 in ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 28 maggio 2022) WWEat theun evento storico sotto diversi aspetti.il primo veroevento PPV a tenersi nel Regno Unito dopo SummerSlam del 1992. Ha battuto il recordWWE per il maggior numero di fan che si sono registrati per la prevendita dei biglietti rispetto a qualsiasi altro evento, compresama i record non finiscono qui. Il noto autoreNewsletter delObserver Dave Meltzer ha scritto nell’ultima edizione che l’evento del 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff è stato un successo in termini di vendite iniziali dei biglietti: ne sono stati venduti poco più di 40.000 nella prima settimana, dopo averne venduti 30.000 in ...

