Virginia Raggi indagata per “falsa testimonianza” al processo sullo stadio della Roma (Di sabato 28 maggio 2022) Nel corso della sua deposizione come testimone al processo sul progetto – poi abortito – dello stadio della Roma a Tor di Valle, Virginia Raggi potrebbe aver mentito: l’ex sindaca della Capitale è stata denunciata nel maggio del 2021 per falsa testimonianza e ieri è stata iscritta nel registro degli indagati “come atto dovuto”. Come si legge negli atti pubblicati dal Fatto Quotidiano, chiamata al banco dei testimoni, Raggi si espresse così a proposito del passaggio tra il progetto della precedente giunta Marino a quello modificato durante il suo mandato: “Circolò nel Movimento il parere (…) del giudice Imposimato (…)” per cui “noi potevamo revocare la delibera di Marino” ma “non ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Nel corsosua deposizione come testimone alsul progetto – poi abortito – delloa Tor di Valle,potrebbe aver mentito: l’ex sindacaCapitale è stata denunciata nel maggio del 2021 pere ieri è stata iscritta nel registro degli indagati “come atto dovuto”. Come si legge negli atti pubblicati dal Fatto Quotidiano, chiamata al banco dei testimoni,si espresse così a proposito del passaggio tra il progettoprecedente giunta Marino a quello modificato durante il suo mandato: “Circolò nel Movimento il parere (…) del giudice Imposimato (…)” per cui “noi potevamo revocare la delibera di Marino” ma “non ...

