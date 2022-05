(Di sabato 28 maggio 2022) Oresteladel. Il club campano lo annuncia sul suo sito ufficiale scrivendo cheha deciso didare ad altri il compito di dirigere la società. Il titolo sportivo sarà rimesso nelle mani del sindaco Mastella:non vuole iscrivere il club al prossimo campionato. “Il presidente Orestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo delCalcio non avendo la volontà di ...

Advertising

napolista : #Vigorito lascia la presidenza del #Benevento: «è arrivato il momento di mettersi da parte» L’annuncio del club: «… - SportdelSud : ???? Con una nota sul sito ufficiale della società, il presidente del #Benevento ha annunciato che lascerà la guida… - rep_napoli : Terremoto nel Benevento calcio, Vigorito lascia il club [di Pierluigi Melillo] [aggiornamento delle 18:24] - CalcioPillole : Il Presidente del #Benevento lascia la guida del club e lo consegna al sindaco della città, Clemente #Mastella.… - SerieBNewsCom : ??UFFICIALE: il presidente Oreste #Vigorito lascia il #Benevento ?? -

l presidente Orestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il ...Si parte dall'1 - 0 delfirmato da Lapadula. D'Angelo scioglie dubbi e riserve e si ... La punizione di Benali spiove a centro area dove Paleari sbaglia il tempo dell'intervento elibero ...L’annuncio del club: «Nei prossimi giorni rimetterà il titolo sportivo nelle mani del sindaco, non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato» Oreste Vigorito lascia la presidenza ...“Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiede ...