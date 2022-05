Vigorito lascia | clamoroso a Benevento | titolo al sindaco Mastella

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il presidente Vigorito lascia il Benevento 'non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo c… - anperillo : Clamoroso! Il presidente del #Benevento Oreste #Vigorito ha annunciato le sue dimissioni e lascia il club nelle man… - sportmediaset : Clamoroso a Benevento: Vigorito lascia il club e consegna titolo a Mastella #benevento - TUTTOB1 : Benevento: il presidente Vigorito lascia il club - anperillo : RT @anperillo: Clamoroso! Il presidente del #Benevento Oreste #Vigorito ha annunciato le sue dimissioni e lascia il club nelle mani del sin… -

Il Benevento è di proprietà della famigliada quasi 20 anni, da quando i fratelli Ciro e Oreste presero il club all'epoca in Serie C2. A Ciro, scomparso nel 2010, è intitolato lo ...BENEVENTO - Clamoroso a Benevento: con una nota il club ha annunciato che " Il presidente Orestecomunica alla città , alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il ...Adnkronos) – “Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città ... dalla città e dall’intera provincia ma è arrivato il momento di mettersi da parte lasciando ad altri il compito di tenere in alto il ..."Il presidente Oreste Vigorito - si legge in una nota del club giallorosso ... dalla città e dall'intera provincia ma è arrivato il momento di mettersi da parte lasciando ad altri il compito di tenere ...