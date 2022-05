VIDEO Real Madrid-Liverpool 1-0, highlights, gol, sintesi: le merengues vincono la Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid ha vinto la Champions League. Le merengues hanno sconfitto il Liverpool per 1-0 nella finale andata in scena al Parco dei Principi dei Parigi. La squadra allenata da Carlo Ancelotti festeggia ancora dopo aver conquistato lo scudetto e mette in bacheca il massimo trofeo continentale per la 14ma volta nella storia. I nuovi Campioni d’Europa possono fare festa grazie al gol siglato da Vinicius Junior al 58? su invito di Valverde. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Real Madrid-Liverpool 1-0, Finale della Champions League di calcio. VIDEO highlights Real ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ilha vinto la. Lehanno sconfitto ilper 1-0 nella finale andata in scena al Parco dei Principi dei Parigi. La squadra allenata da Carlo Ancelotti festeggia ancora dopo aver conquistato lo scudetto e mette in bacheca il massimo trofeo continentale per la 14ma volta nella storia. I nuovi Campioni d’Europa possono fare festa grazie al gol siglato da Vinicius Junior al 58? su invito di Valverde. Di seguito ilcon glie ladi1-0, Finale delladi calcio....

