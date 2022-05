VIDEO Liverpool-Real Madrid, polizia usa spray al peperoncino sui tifosi Reds (Di sabato 28 maggio 2022) Caos ai cancelli dello Stade de France, finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid posticipata di 30 minuti, interviene la polizia con lo spray al peperoncino Leggi su mediagol (Di sabato 28 maggio 2022) Caos ai cancelli dello Stade de France, finale di Champions traposticipata di 30 minuti, interviene lacon loal

Advertising

GoalItalia : Lacrimogeni della polizia per placare i tifosi del Liverpool ?? #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal - gippu1 : Dalla Fan Zone dei tifosi del #Liverpool a Parigi. Questa specie di Quarto Stato di Pellizza da Volpedo con i Beatl… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - sportface2016 : #LiverpoolRealMadrid, il video del gol di #Vinicius - Yogaolic : RT @fanpage: Donne e bambini colpiti dai lacrimogeni, alcuni si sono sentiti male. Il video di quanto accaduto #ChampionsLeagueFinal #Liver… -