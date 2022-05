VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights tappa di oggi: Alessandro Covi vince sulla Marmolada, Hindley strappa la rosa a Carapaz (Di sabato 28 maggio 2022) Alessandro Covi ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia 2022. L’alfiere della UAE Emirates è entrato nella fuga di giornata, poi sulle prime rampe del Pordoi ha attaccato e ha lasciato sul posto tutti i compagni della caccia. Ha interpretato una discesa magistrale e poi sulla Marmolada è riuscito a tenere botta, conquistando una splendida vittoria. Abbiamo assistito a un ribaltone in classifica generale. Jai Hindley ha attaccato quando mancavano 5 km al traguardo, nel tratto più duro della salita. L’australiano ha letteralmente lasciato sul posto Richard Carapaz, la maglia rosa è andata in crisi e ha perso il simbolo del primato. Jai Hindley, che stamattina accusava un ritardo di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)ha vinto la ventesimadel. L’alfiere della UAE Emirates è entrato nella fuga di giornata, poi sulle prime rampe del Pordoi ha attaccato e ha lasciato sul posto tutti i compagni della caccia. Ha interpretato una discesa magistrale e poiè riuscito a tenere botta, conquistando una splendida vittoria. Abbiamo assistito a un ribaltone in classifica generale. Jaiha attaccato quando mancavano 5 km al traguardo, nel tratto più duro della salita. L’australiano ha letteralmente lasciato sul posto Richard, la magliaè andata in crisi e ha perso il simbolo del primato. Jai, che stamattina accusava un ritardo di ...

