Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 12:30 (Di sabato 28 maggio 2022) Viabilità DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA 666 DI SORA ALTEZZA CAMPOLI APPENNINO ATTIVO SENSO UNICO DI MARCIA ANCORA TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA LA NOMENTANA A SEGUITO DELL’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MENTANA. CODE PER lavori ANCHE SULLA TUSCOLANA ALTEZZA FRASCATI NEI DUE SENSI PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA BREVI CODE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLEMONFORTASNI E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)DEL 28 MAGGIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA 666 DI SORA ALTEZZA CAMPOLI APPENNINO ATTIVO SENSO UNICO DI MARCIA ANCORA TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA LA NOMENTANA A SEGUITO DELL’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MENTANA. CODE PER lavori ANCHE SULLA TUSCOLANA ALTEZZA FRASCATI NEI DUE SENSI PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA BREVI CODE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLEMONFORTASNI E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL ...

Advertising

susi_pie : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - battaglia_persa : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - blogesquilino : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - Violett11315738 : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - tribuna_treviso : Il boom turistico si scontra con la struttura. Pinzi: «Il successo della città lo ha superato, il piano Save è ferm… -