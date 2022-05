Verona, Tudor saluta: “Non c’erano i presupposti per andare avanti” (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso una nota ufficiale, l’Hellas Verona ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor. Nonostante un’ottima stagione, in cui gli scaligeri hanno sfiorato il record di punti, le due parti hanno deciso di prendere strade differenti. Il favorito per la panchina sembra essere Gabriele Cioffi, che ha da poco lasciato l’Udinese e potrebbe accasarsi proprio in Veneto. Con ogni probabilità, ulteriori novità emergeranno nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato integrale. “Verona – Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Igor Tudor. “Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso una nota ufficiale, l’Hellasha ufficializzato l’esonero di Igor. Nonostante un’ottima stagione, in cui gli scaligeri hanno sfiorato il record di punti, le due parti hanno deciso di prendere strade differenti. Il favorito per la panchina sembra essere Gabriele Cioffi, che ha da poco lasciato l’Udinese e potrebbe accasarsi proprio in Veneto. Con ogni probabilità, ulteriori novità emergeranno nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato integrale. “– HellasFC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Igor. “Decisione difficile, perché nelho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il ...

