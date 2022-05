Vergogna finale Champions, solo il caso ha evitato un altro Heysel (VIDEO) (Di sabato 28 maggio 2022) solo il caso ha evitato un altro Heysel. Un’organizzazione criminale dell’ordine pubblico a Parigi per la finale di Champions. Tifosi ammassati per ore all’esterno dello stadio. La polizia ha creato due strettoie per gli ingressi. Bambini in lacrime, una ressa impossibile da sostenere. Per fortuna clima Pacifico tra le tifoserie ma si è sfiorata la mattanza. Un’organizzazione criminale. La sécurité complètement dépassée au Stade de France… #UCLfinal @JohnWatsonSport pic.twitter.com/w8QRmGZpin — Vibes Foot (@VibesFoot) May 28, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022)ilhaun. Un’organizzazione criminale dell’ordine pubblico a Parigi per ladi. Tifosi ammassati per ore all’esterno dello stadio. La polizia ha creato due strettoie per gli ingressi. Bambini in lacrime, una ressa impossibile da sostenere. Per fortuna clima Pacifico tra le tifoserie ma si è sfiorata la mattanza. Un’organizzazione criminale. La sécurité complètement dépassée au Stade de France… #UCLfinal @JohnWatsonSport pic.twitter.com/w8QRmGZpin — Vibes Foot (@VibesFoot) May 28, 2022 L'articolo ilNapolista.

