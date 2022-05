Veneto, i pronto soccorso senza medici finiscono in mano alle cooperative. “Si sostituisce il pubblico con il privato e i costi salgono” (Di sabato 28 maggio 2022) VENEZIA – In Veneto, la ricerca di un medico per il pronto soccorso ospedaliero è diventata una specie di riffa. Per riempire i buchi ci si affida anche al WhatsApp, alla non modica cifra di 90-110 euro all’ora. E così i pronto soccorso stanno finendo nelle mani di cooperative private, che garantiscono ai medici introiti maggiori. Per correre ai ripari, la Regione ha varato misure d’urgenza, decidendo che si possano occupare di emergenze anche gli specializzandi al primo anno. Ma questo ha suscitato la levata di scudi delle minoranze. La dialettica assomiglia a quella usata per affrontare la questione del numero insufficiente dei medici di base, con un ping-pong di annunci e contestazioni. Il consiglio regionale ha dato il via libera al pacchetto, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) VENEZIA – In, la ricerca di un medico per ilospedaliero è diventata una specie di riffa. Per riempire i buchi ci si affida anche al WhatsApp, alla non modica cifra di 90-110 euro all’ora. E così istanno finendo nelle mani diprivate, che garantiscono aiintroiti maggiori. Per correre ai ripari, la Regione ha varato misure d’urgenza, decidendo che si possano occupare di emergenze anche gli specializzandi al primo anno. Ma questo ha suscitato la levata di scudi delle minoranze. La dialettica assomiglia a quella usata per affrontare la questione del numero insufficiente deidi base, con un ping-pong di annunci e contestazioni. Il consiglio regionale ha dato il via libera al pacchetto, che ...

