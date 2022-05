Vaiolo delle scimmie | Mosca punta il dito su USA e Nigeria | i complottisti ignorano cosa accade in Russia

Leggi su open.online

(Di sabato 28 maggio 2022) Il Ministero della Difesa russo esorta l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di indagare dei «laboratori biologici americani presenti in». Il motivo? A causa dell’attuale diffusione delche, secondo quanto sostenuto da, potrebbe aver avuto origine proprio nel Paese africano. La richiesta arriva da Igor Kirillov, capo dellan Radiation, Chemical and Biological Protection Force, basandosi sul fatto che gli Stati Uniti non hanno mai abbassato la guardia contro il patogeno, istruendo anche gli ucraini nella gestioneemergenze di fronte ad eventuali focolai. La prevenzione, in questo caso, viene vista come una sorta di prova a sostegno di una teoria del complotto, ma questa potrebbe essere usata anche contro la ...