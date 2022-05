Va all'addio al celibato ma finisce malissimo: la foto bollente a letto delle corna | Guarda (Di sabato 28 maggio 2022) Andy Carrol finisce nei guai. L'attaccante del West Bromwich ha festeggiato a Dubai l'addio al celibato a due settimane dal matrimonio. A quanto pare la situazione sarebbe subito sfuggita di mano. Il giocatore a quanto pare si sarebbe divertito parecchio finendo in men che non si dica al centro del gossip. E come riporta il tabloid inglese The Sun, sarebbero filtrate su Snapchat alcune foto che inchioderebbero il giocatore. L'addio al celibato si è infatti trasformato in una lunga notte di passione a letto con la manager di un bar. Una notte di sesso consumata a asoli 15 giorni dalle nozze con la star dei reality show, Billi Mucklow. La giustificazione di Carrol è stata grottesca: "Si trattava di uno scherzo". Ma le sue parole a quanto pare non avrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Andy Carrolnei guai. L'attaccante del West Bromwich ha festeggiato a Dubai l'ala due settimane dal matrimonio. A quanto pare la situazione sarebbe subito sfuggita di mano. Il giocatore a quanto pare si sarebbe divertito parecchio finendo in men che non si dica al centro del gossip. E come riporta il tabloid inglese The Sun, sarebbero filtrate su Snapchat alcuneche inchioderebbero il giocatore. L'alsi è infatti trasformato in una lunga notte di passione acon la manager di un bar. Una notte di sesso consumata a asoli 15 giorni dalle nozze con la star dei reality show, Billi Mucklow. La giustificazione di Carrol è stata grottesca: "Si trattava di uno scherzo". Ma le sue parole a quanto pare non avrebbero ...

