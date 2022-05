Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati! (Foto) (Di sabato 28 maggio 2022) È finalmente arrivato il giorno dei fatidici fiori d’arancio fra due ex volti di Uomini e Donne! Isabella Ricci e Fabio Mantovani, conosciutisi proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, oggi sono convolati a nozze. All’ex dama e all’ex cavaliere del trono over è bastata solo qualche settimana di frequentazione per capire di essersi innamorati follemente. Dopo il programma la loro relazione è cresciuta ogni giorno di più tant’è che hanno deciso praticamente subito di sposarsi. Il matrimonio si è celebrato a Pescantina, in provincia di Verona, paese dove vive Fabio e che Isabella ha amato fin dal primo giorno. La coppia ha scelto una cerimonia molto intima, con accanto i familiari e pochi amici. Non sono ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022) È finalmente arrivato il giorno dei fatidici fiori d’arancio fra due ex volti di, conosciutisi proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, oggiconvolati a nozze. All’ex dama e all’ex cavaliere del trono over è bastata solo qualche settimana di frequentazione per capire di essersi innamorati follemente. Dopo il programma la loro relazione è cresciuta ogni giorno di più tant’è che hanno deciso praticamente subito di sposarsi. Il matrimonio si è celebrato a Pescantina, in provincia di Verona, paese dove vivee cheha amato fin dal primo giorno. La coppia ha scelto una cerimonia molto intima, con accanto i familiari e pochi amici. Non...

