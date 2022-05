Uomini e Donne, il dramma dell’ex tronista: “Ero un mostro, piangevo di notte” (Di sabato 28 maggio 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il dramma che ha vissuto negli ultimi tempi: parole da brividi Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, è riuscito finalmente ad aprirsi riguardo al problema di salute che lo ha colpito. Proprio nello stesso periodo, che nell’estate 2021, Donadei stava attraversando un periodo molto stressato che ha peggiorato la situazione. Lo studio del dating show di Canale 5 (via WebSource)La situazione era particolarmente critica, tanto che l’uomo aveva difficoltà a guardarsi allo specchio e piangeva di notte. La sensazione era quella di non star bene con sé stessi. Per questo motivo, Davide non ha mai avuto il coraggio di aprirsi a riguardo, fino a pochi giorni fa. In una serie di stories su ... Leggi su vesuvius (Di sabato 28 maggio 2022) L’exdiha raccontato ilche ha vissuto negli ultimi tempi: parole da brividi Davide Donadei, exdi, è riuscito finalmente ad aprirsi riguardo al problema di salute che lo ha colpito. Proprio nello stesso periodo, che nell’estate 2021, Donadei stava attraversando un periodo molto stressato che ha peggiorato la situazione. Lo studio del dating show di Canale 5 (via WebSource)La situazione era particolarmente critica, tanto che l’uomo aveva difficoltà a guardarsi allo specchio e piangeva di. La sensazione era quella di non star bene con sé stessi. Per questo motivo, Davide non ha mai avuto il coraggio di aprirsi a riguardo, fino a pochi giorni fa. In una serie di stories su ...

