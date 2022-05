Università | al Suor Orsola Benincasa un’aula dedicata a Ciriaco De Mita

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 maggio 2022) “Già dal nuovo anno accademico che inizierà in autunno i nostri studenti faranno lezione anche inintitolata all’ex presidente del Consiglio,De, che nel nostro Ateneo è stato tra i padri fondatori della Scuola di Alti Studi Politici che ha animato per dieci lunghi anni lasciandoci una straordinaria testimonianza della metodologia della politica come ragionamento”. Così il Rettore dell’, Lucio d’Alessandro, ha annunciato sui canali social dell’Ateneo napoletano l’immediato tributo che la più antica liberaitaliana ha voluto dedicare all’ex presidente del consiglio appena scomparso. Era il 2010 quando proprioDee Lucio d’Alessandro fondarono ...