Una Vita anticipazioni shock: loro due lasciano la soap? (Di sabato 28 maggio 2022) Una Vita anticipazioni shock, loro due lasciano la soap? Ecco cosa potrebbe succedere, colpo di scena clamoroso per questi due personaggi. Nella puntata di sabato 28 maggio potrebbero esserci davvero tantissime sorprese per la soap spagnola di Canale 5. Aurelio e Genoveva portano infatti avanti i loro piani e, per loro due, potrebbe non prospettarsi nulla di buono. Succederà davvero? Ecco le anticipazioni per il 28 maggio (Foto: Mediaset Play).Il Quesada è riuscito a scoprire di Fausto e, da lui, che un gruppo di anarchici sta pianificando un attentato ad Acaçias; Aurelio vuole approfittarne e, messa al corrente Genoveva di quanto sta per succedere, continua a tramare.

