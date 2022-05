Una missione navale europea per il grano ucraino. Col rischio di attacco russo (Di sabato 28 maggio 2022) L’Unione europea sta valutando una missione navale per aiutare a esportare grano dall’Ucraina. Lo sostiene il quotidiano spagnolo El País, citando fonti di Bruxelles, secondo le quali il vertice europeo straordinario che inizierà lunedì solleverà il problema dell’aumento del rischio di fame nei Paesi dipendenti dalle esportazioni agricole dall’Ucraina. L’Unione europea starebbe anche discutendo la possibilità di avviare una missione navale per scortare navi mercantili dall’Ucraina attraverso il Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa. IL VERTICE EUROPEO Il Consiglio europeo “condanna fermamente la distruzione e l’appropriazione illegale della produzione agricola ucraina da parte della Russia”, si legge nelle bozze di conclusione del vertice citate ... Leggi su formiche (Di sabato 28 maggio 2022) L’Unionesta valutando unaper aiutare a esportaredall’Ucraina. Lo sostiene il quotidiano spagnolo El País, citando fonti di Bruxelles, secondo le quali il vertice europeo straordinario che inizierà lunedì solleverà il problema dell’aumento deldi fame nei Paesi dipendenti dalle esportazioni agricole dall’Ucraina. L’Unionestarebbe anche discutendo la possibilità di avviare unaper scortare navi mercantili dall’Ucraina attraverso il Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa. IL VERTICE EUROPEO Il Consiglio europeo “condanna fermamente la distruzione e l’appropriazione illegale della produzione agricola ucraina da parte della Russia”, si legge nelle bozze di conclusione del vertice citate ...

