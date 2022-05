“Una donna famosa dietro la crisi”. Scoop clamoroso su Arisa e Vito Coppola: “Lui è stato a cena” (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora novità clamorose su Arisa e Vito Coppola. Ormai sembra che siamo quasi in presenza di una vera e propria telenovela, visto che è spuntata una terza incomoda. Incredibile ciò che sta emergendo in queste ore, anche se ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma già alcuni giorni fa erano emersi dei dettagli poco rassicuranti, con la cantante che pare abbia preso dei provvedimenti abbastanza drastici che fanno ipotizzare la possibile fine della relazione. Deianira Marzano ha fatto sapere recentemente che Arisa ha bloccato Vito Coppola su Instagram. Tra i due vincitori di Ballando con le Stelle, che fanno coppia fissa dalla fine del 2021, sembrava stesse andando tutto a gonfie vele dopo alcuni alti e bassi. A quanto pare, però, non è così. E c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora novità clamorose su. Ormai sembra che siamo quasi in presenza di una vera e propria telenovela, visto che è spuntata una terza incomoda. Incredibile ciò che sta emergendo in queste ore, anche se ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma già alcuni giorni fa erano emersi dei dettagli poco rassicuranti, con la cantante che pare abbia preso dei provvedimenti abbastanza drastici che fanno ipotizzare la possibile fine della relazione. Deianira Marzano ha fatto sapere recentemente cheha bloccatosu Instagram. Tra i due vincitori di Ballando con le Stelle, che fanno coppia fissa dalla fine del 2021, sembrava stesse andando tutto a gonfie vele dopo alcuni alti e bassi. A quanto pare, però, non è così. E c’è ...

Advertising

fattoquotidiano : Usa, 37enne apre il fuoco su un gruppo di persone ad una festa: una donna tira fuori la pistola e lo uccide - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Foggia. Ha preso a bastonate in testa la compagna, poi le figlie di lei (22 e… - fattoquotidiano : Texas, è morto d’infarto il marito di una delle maestre uccise: la donna aveva fatto scudo col corpo ai bambini dur… - RIND0UH4ITANI : RT @softdeanw: ah,,, se le donne accusano gli uomini di violenza gli rovinano la vita (ma quando?) ma in questo caso ci state pensando voi… - watermvgic : RT @particeIIa: immaginate essere una donna che vuole denunciare e vedere come vengono trattati gli uomini che vengono denunciati per abusi… -