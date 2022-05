"Una disgraziata...". Lo sfogo (a sorpresa) di Mara Venier, vuota il sacco: cosa le è successo (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier non usa giri di parole: vuole restare ancora a lungo in tv. La conduttrice di Domenica In adesso bissa la sua presenza in Rai con Domenica In show del venerdì sera. La sua personalissima rivincita è compiuta. Sempre più "Zia Mara" è diventata un elemento fondamentale nel palinstesto Rai e così in un'intervista a La Stampa spiega cosa c'è dietro questo suo ritrovato slancio professionale: "La mia rivincita dopo essere stata cacciata come una disgraziata. Mi ero detta: lo faccio per un anno. Oggi dico: io in pensione non ci vado", un bel motto per chi si appresta a festeggiare i 30 anni di carriera. A chi gli chiede dove abbia trovato la forza di non riposare mai, nemmeno dopo la "distruzione" del cuboide, lei risponde così: "E ancora non ho ripreso sensibilità. Ma quella è un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)non usa giri di parole: vuole restare ancora a lungo in tv. La conduttrice di Domenica In adesso bissa la sua presenza in Rai con Domenica In show del venerdì sera. La sua personalissima rivincita è compiuta. Sempre più "Zia" è diventata un elemento fondamentale nel palinstesto Rai e così in un'intervista a La Stampa spiegac'è dietro questo suo ritrovato slancio professionale: "La mia rivincita dopo essere stata cacciata come una. Mi ero detta: lo faccio per un anno. Oggi dico: io in pensione non ci vado", un bel motto per chi si appresta a festeggiare i 30 anni di carriera. A chi gli chiede dove abbia trovato la forza di non riposare mai, nemmeno dopo la "distruzione" del cuboide, lei risponde così: "E ancora non ho ripreso sensibilità. Ma quella è un'altra ...

