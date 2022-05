“Ulyssa lo sa” è il titolo del romanzo dell’autrice milanese Alessia Sorgato

(Di sabato 28 maggio 2022) “lo sa” dell’avvocato e autrice di saggistica e narrativaè un legal thriller scritto da chi conosce nel profondo la materia che tratta: ne risulta quindi unsolido dal punto di vista dell’illustrazione delle procedure seguite dagli avvocati penalisti italiani (con tanto di documentazione degli atti inserita all’interno del testo), ma che non mette da parte l’intrattenimento e soprattutto la riflessione. Vi è infatti nell’opera il richiamo a temi attuali, socialmente e giuridicamente rilevanti: non solo il thriller è ambientato in epoca pandemica, e se ne mostrano le dure implicazioni, ma tratta argomenti importanti come la procreazione medicalmente assistita, la condizione degli immigrati che arrivano senza mezzi nel nostro Paese e il caporalato all’interno della categoria dei riders. ...

