Ultime Notizie – Ucraina | Poletti Odessa Journal | “Iniziativa Salvini danneggia immagine Italia”

"In una situazione così complessa come quella della guerra in Ucraina in cui c'è la necessità di un coordinamento delle diplomazie dei diversi governi, il governo Italiano deve parlare con una voce unica. Che un politico Italiano prenda iniziative personali solo perché è il leader di un partito, ma non ha un incarico che gli dà parola, crea dei problemi inanzitutto perché non è legittimato a parlare di politica estera". Ma anche perché "mina l'immagine dell'Italia, che si presenta come un Paese con diversi interlocutori alcuni dei quali non qualificati". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'imprenditore milanese Ugo Poletti, direttore dell'unico giornale online in lingua inglese di Odessa, 'The Odessa Journal'.

