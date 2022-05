Ultime Notizie – Salvini | Io in Russia? Non ho certezze | si farà se serve

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non hoche andrò” in, “ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa senon ce ne sono”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Sabato anch’io’, su Radiouno Rai. “Ci sono buone relazioni – ha aggiunto il leader del Carroccio – le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti, rappresentiamo milioni di italiani, rappresentiamo la voglia di pace, abbiamo votato come Lega l’invio di tutti gli aiuti possibili e immaginabili all’Ucraina, economici, umanitari, l’Italia sta accogliendo, sta abbracciando, sono terrorizzato dall’idea di un espandersi del ...