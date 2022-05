Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio emergono nuovi particolari inquietanti sulla strage della scuola elementare Vivaldi in Texas capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas ha riferito in una conferenza stampa di aggiornamento che martedì scorso il giovane Killer ha sparato almeno 100 proiettili è stata una decisione sbagliata messo quella di non forzare la porta dell’aula nella quale si trovava l’autore della tragedia Valde me l’ha spiegato che gli agenti che hanno poi fatto irruzione nella classe uccidendo diciottenne assalitore Salvador Amos hanno dato le chiavi del custode per aprire la porta tra le altre circostanze riferite me crova detto che l’ufficiale mando sulla scena della strage era convinto che non ci fosse una minaccia concreta per i bambini nella scuola e che ci fosse ...