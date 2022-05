Ultime Notizie – Nepi Molineris | “Wi-fi free a Piazza di Siena per studio o smart working’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 maggio 2022) La parola chiave è: connessione. Tra i grandi eventi sportivi e le persone – creando quell’effervescenza sociale, culturale e inclusiva che è nella filosofia più profonda e nell’operato di Sport e Salute. Nel progetto annuale di cura e manutenzione dell’area didi, affidata a Fise e Sport e Salute in regime di adozione dal Comune di Roma, c’è anche l’idea/proposta del wi-fi24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, in modo da rendere l’Ovale in erba, sul quale si sta disputando l’89esimo Csio Roma 2022, un’area multifunzionale. Lo spiega il direttore generale di Sport e Salute Spa ed event director didiDiego: “Essere connessi, oggi, è uno stile di vita e non mi riferisco solo al world wide web. Il dialogo in famiglia, ad ...