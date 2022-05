Ultime Notizie – Mascherine a scuola, Speranza: “Rispettiamo la norma” (Di sabato 28 maggio 2022) Sulle Mascherine a scuola “c’è una norma vigente”. Lo ha spiegato rispondendo ai giornalisti il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto oggi a Messina a un evento a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico. “Noi Rispettiamo la norma vigente e lavoriamo perché nel prossimo anno ci possa essere una condizione epidemiologica molto diversa” in termini di rischio Covid. VACCINI – Sul fronte Covid “siamo sicuramente in una fase migliore. E’ già avvenuto negli anni passati che durante l’estate ci fosse un calo dei contagi. Ora gli italiani sono molto protetti grazie al fatto che oltre il 90% ha completato il ciclo” vaccinale “primario”, ma “dobbiamo insistere comunque con una linea ancora di attenzione e di prudenza. Dobbiamo essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Sulle“c’è unavigente”. Lo ha spiegato rispondendo ai giornalisti il ministro della Salute Roberto, intervenuto oggi a Messina a un evento a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico. “Noilavigente e lavoriamo perché nel prossimo anno ci possa essere una condizione epidemiologica molto diversa” in termini di rischio Covid. VACCINI – Sul fronte Covid “siamo sicuramente in una fase migliore. E’ già avvenuto negli anni passati che durante l’estate ci fosse un calo dei contagi. Ora gli italiani sono molto protetti grazie al fatto che oltre il 90% ha completato il ciclo” vaccinale “primario”, ma “dobbiamo insistere comunque con una linea ancora di attenzione e di prudenza. Dobbiamo essere ...

