Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Su mascherina volontà politica quasi psicotica” (Di sabato 28 maggio 2022) “Per quanto riguarda la mascherina, sinceramente non so più cosa dire. Mi pare che ci sia una volontà politica quasi psicotica di continuare a voler mantenere l’obbligo” del dispositivo di protezione contro il Covid, ma “secondo me è completamente errato, è sbagliato: è una declinazione politica della mascherina che non ha un razionale scientifico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, a capo della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, mentre si avvicina il 15 giugno e cioè la data in cui dovrebbero cadere altri ‘pezzi dell’obbligo residuo di indossare il Dpi in alcuni contesti contro il contagio Covid. In vista di questa scadenza, il ministro della Salute Roberto Speranza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) “Per quanto riguarda la, sinceramente non so più cosa dire. Mi pare che ci sia unadi continuare a voler mantenere l’obbligo” del dispositivo di protezione contro il, ma “secondo me è completamente errato, è sbagliato: è una declinazionedellache non ha un razionale scientifico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo, a capo della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, mentre si avvicina il 15 giugno e cioè la data in cui dovrebbero cadere altri ‘pezzi dell’obbligo residuo di indossare il Dpi in alcuni contesti contro il contagio. In vista di questa scadenza, il ministro della Salute Roberto Speranza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - AIRAODV : Ultime notizie - COVID-19 E SMART WORKING: PROROGA DELLE MISURE. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge… - CalcioOggi : Udogie Juve, sprint per l'esterno: ecco l'offerta di Cherubini! I dettagli - Juventus News 24 - ParliamoDiNews : Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina, in arrivo super armi Usa: ira Putin #VladimirPutin… - AmalaTV_ : ?? LIVE ORE 20.30 ?? #Twitch chiama, noi rispondiamo presenti. Stasera #AmalaTV occupa la fascia di #UCLfinal in Fro… -