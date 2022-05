Ultime Notizie – #Arrotondaedona, Penny sostiene Croce rossa italiana (Di sabato 28 maggio 2022) Dal 26 maggio al 5 giugno in tutti e 409 punti vendita Penny Market d’Italia, sarà possibile sostenere Croce rossa italiana in tutte le attività di gestione dell’emergenza umanitaria legata alla situazione Ucraina. Il meccanismo è semplice e fa ormai parte della tradizione di Penny: con #Arrotondaedona ciascun cliente, al momento di pagare lo scontrino può decidere di arrotondare il proprio scontrino all’euro successivo; ad esempio, con una spesa di 8.23 euro può arrotondare a 9 euro, donando cosi 0.77 euro a Croce rossa italiana. Gli effetti – diretti e indiretti – del conflitto in Ucraina stanno mettendo in difficoltà un numero sempre più grande di persone e Croce rossa italiana ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Dal 26 maggio al 5 giugno in tutti e 409 punti venditaMarket d’Italia, sarà possibile sostenerein tutte le attività di gestione dell’emergenza umanitaria legata alla situazione Ucraina. Il meccanismo è semplice e fa ormai parte della tradizione di: conciascun cliente, al momento di pagare lo scontrino può decidere di arrotondare il proprio scontrino all’euro successivo; ad esempio, con una spesa di 8.23 euro può arrotondare a 9 euro, donando cosi 0.77 euro a. Gli effetti – diretti e indiretti – del conflitto in Ucraina stanno mettendo in difficoltà un numero sempre più grande di persone e...

