Ufficiale, Todd Boehly nuovo proprietario del Chelsea (Di sabato 28 maggio 2022) «Il Chelsea Football Club può confermare che ieri sera è stato stipulato un accordo definitivo per la cessione del club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital. Si prevede che la transazione sarà completata lunedì. Il club fornirà un ulteriore aggiornamento in quel momento». Con questo comunicato il Chelsea ha messo fine alla telenovela legata alla sua L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 maggio 2022) «IlFootball Club può confermare che ieri sera è stato stipulato un accordo definitivo per la cessione del club al consorzio/Clearlake Capital. Si prevede che la transazione sarà completata lunedì. Il club fornirà un ulteriore aggiornamento in quel momento». Con questo comunicato ilha messo fine alla telenovela legata alla sua L'articolo

